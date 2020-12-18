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Москва

Пытались обогнать шторм: 9 лет трагедии в Охотском море 

Александр Котлеткин 18 декабря 2020
18 декабря 2011 года буровая платформа "Кольская" перевернулась во время сильного шторма в Охотском море. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14. Об этом рассказывает РИА Новости.
Самоподъемная плавучая буровая установка "Кольская" была построена в 1985 году финской судостроительной компанией "Раума Репола". Судовладельцем нефтяной платформы являлась компания "Арктикморнефтегазразведка".
В августе 2011 года плавучая буровая установка была доставлена на теплоходе "Трансшельф" из Мурманска в Магадан для проведения работ по бурению и испытанию скважины "Первоочередная".
11 декабря 2011 года началась буксировка СПБУ "Кольская" из точки бурения на Сахалин.
В ночь на 16 декабря погода резко ухудшилась. Ответственный за буксировку "Кольской" самовольно увеличил скорость движения, пытаясь обогнать циклон. Из-за превышения скорости на наружной обшивке корпуса установки образовались трещины. На платформу непрерывно стала поступать вода. К концу дня носовая часть установки накренилась.
С 17 по 18 декабря под воздействием шквалистого ветра до 25 метров в секунду и волн высотой до 4-5 метров на платформе сорвало обтекатель носовой опоры. Вода хлынула в машинное отделение, насосы не справлялись.
Руководство "Арктикморнефтегазразведка" медлило со спасательной операцией. Только лишь спустя сутки капитану поступило указание опустить опорные колонны. Из-за сильного крена команде не удавалось стабилизировать платформу.
18 декабря вопреки запрету руководства, капитан "Кольской" подал сигнал SOS, но было уже слишком поздно.
Через три часа нефтяная платформа опрокинулась и затонула в Охотском море.
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Катастрофы , Фото , РИА Новости
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