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Москва

«Аэрофлот» назвал тренажер причиной аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево 

ТАСС 1 час назад
Названа причина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Фото: ТАСС
"Аэрофлот" назвал тренажер причиной аварийной посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду сообщают "Ведомости" со ссылкой на копию протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре.
Представитель "Аэрофлота" на совещании, посвященном проблемам эксплуатации SSJ-100, заявил, что поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолетом в реальных условиях. По его словам, по этой причине для экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск условия аварийной посадки в Шереметьево оказались неожиданными.
Ространснадзор по итогам совещания выступил с рекомендацией о проведении дополнительных демонстрационных полетов на самолете и тренажере "Аэрофлота" совместно с летчиками-испытателями профильного института — ГосНИИ гражданской авиации.
Осенью 2019 года тренажер SSJ-100, установленный в Шереметьево, тестировали эксперты Росавиации, МАК и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). "В обоих режимах работы (ручное пилотирование и пилотирование при помощи автоматики — прим. ТАСС) динамика полета самолета хорошо воспроизведена на тренажере", — следует из протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре. "Ведомости" направили официальный запрос в "Аэрофлот".
Представители компаний "Ираэро", "Северстали" и Red Wings, также эксплуатирующих SSJ-100, сообщили изданию, что жалоб по работе тренажеров у компаний и их экипажей нет. "На тренажере полет в режиме direct mode (ручное пилотирование — прим. ТАСС) является обязательным элементом для выполнения программы тренировки", — заявили в "Ираэро". В Red Wings пояснили, что в федеральных авиационных правилах нет требования специально отрабатывать пилотирование в direct modе.

"Переход в direct mode не является аварийной ситуацией, это всего лишь усложнение условий полета", — добавил представитель компании.

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Комментарии 12
Катастрофы , Происшествия , Red Wings , Ространснадзор , Росавиация , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , Ведомости , ИТАР-ТАСС , Москва
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