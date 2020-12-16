Названа причина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Представитель "Аэрофлота" на совещании, посвященном проблемам эксплуатации SSJ-100, заявил, что поведение тренажера для пилотов Sukhoi SuperJet 100 в режиме ручного пилотирования отличается от управления самолетом в реальных условиях. По его словам, по этой причине для экипажа рейса SU1492 Москва — Мурманск условия аварийной посадки в Шереметьево оказались неожиданными.

Ространснадзор по итогам совещания выступил с рекомендацией о проведении дополнительных демонстрационных полетов на самолете и тренажере "Аэрофлота" совместно с летчиками-испытателями профильного института — ГосНИИ гражданской авиации.

Осенью 2019 года тренажер SSJ-100, установленный в Шереметьево, тестировали эксперты Росавиации МАК и Европейского агентства авиационной безопасности (EASA). "В обоих режимах работы (ручное пилотирование и пилотирование при помощи автоматики — прим. ТАСС) динамика полета самолета хорошо воспроизведена на тренажере", — следует из протокола ноябрьского совещания в Ространснадзоре. "Ведомости" направили официальный запрос в "Аэрофлот".

Представители компаний "Ираэро", "Северстали" и Red Wings , также эксплуатирующих SSJ-100, сообщили изданию, что жалоб по работе тренажеров у компаний и их экипажей нет. "На тренажере полет в режиме direct mode (ручное пилотирование — прим. ТАСС) является обязательным элементом для выполнения программы тренировки", — заявили в "Ираэро". В Red Wings пояснили, что в федеральных авиационных правилах нет требования специально отрабатывать пилотирование в direct modе.