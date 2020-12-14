В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность 

«В период с 0:00 15 по 17 декабря 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение.