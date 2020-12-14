Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность 

RT на русском 28 минут назад
В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность
Фото: ТАСС
Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок.

«В период с 0:00 15 по 17 декабря 2020 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что руководителям организаций, которые работают в горах, рекомендовано принять меры лавинной безопасности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что мокрый снег, снег и гололедица ожидаются на севере европейской части России в ближайшие дни.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
RT на русском: последние новости
Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5 В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине В Оренбургской области взяли на контроль пожар на нефтяной скважине
Катастрофы , Происшествия , Роман Вильфанд , РИА Новости , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
00:26
Снежный шторм на Камчатке попал на видео
Общество
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Спасение замерзающего филина попало на видео
01:56
Спасение замерзающего филина попало на видео
В мире
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
00:51
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
Происшествия
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
01:29
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
В мире
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
00:50
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
Происшествия
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
03:02
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение