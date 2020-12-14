"Аварийное отключение произошло в выходные дни. После ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора пока остаются без электроснабжения в микрорайоне "Двойка", — говорится в сообщении.