Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Жители Артема вторые сутки остаются без света из-за аварий на сетях 

РИА Новости 1 час назад
Часть жителей Артема в Приморье вторые сутки остаются без электричества из-за аварий на электросетях, сообщает мэрия в аккаунте в Instagram.

"Аварийное отключение произошло в выходные дни. После ремонтных работ и возобновления подачи электроснабжения отключение у части потребителей произошло повторно. По состоянию на утро 14 декабря порядка 120 домов частного сектора пока остаются без электроснабжения в микрорайоне "Двойка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сети, где произошли аварии, принадлежат "Оборонэнерго".
В мэрии РИА Новости пояснили, что первое аварийное отключение произошло в середине дня 12 декабря. Сейчас, по данным "Оборонэнерго", работы продолжаются, отдельные дома уже подключили, добавили в администрации Артема.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, вводили режим ЧС. Множество жителей региона оставались без света, тепла и воды, на острове Русском оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго". Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.
Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС сохраняется во Владивостоке и Артеме.
Последние новости
Умер Валентин Гафт Умер Валентин Гафт Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Смерть в муках: как на самом деле уходил Джигарханян Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины
Комментарии 9
Катастрофы , Видео , Происшествия , Юрий Трутнев , РИА Новости , Артем , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
02:14
Залповый пуск ракет «Булава» попал на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
00:54
Видео занятий по вождению танков Т-8БВМ
Армия
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
00:44
Пропускной пункт у города Шуша попал на видео
Армия
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
00:54
Опубликовано видео сильнейшей пурги в Норильске
Общество
Спасение замерзающего филина попало на видео
01:56
Спасение замерзающего филина попало на видео
В мире
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
00:51
Верхом на коне ограбили магазин и попали на видео
Происшествия
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
01:29
Видео подробностей ситуации в Карабахе на 14.12
В мире
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
00:50
Появилось видео пожара, выгнавшего рыбаков на лёд
Происшествия
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
03:02
Видео подробностей смерти Евгения Хорошевцева
Происшествия
Беспорядки в США попали на видео
04:19
Беспорядки в США попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение