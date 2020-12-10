«Ворота на Марс» разнесло на куски 

Корабль удачно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты. Во время приземления Starship разрушился и взорвался. Все это зрители могли видеть в прямом эфира на канале SpaceX на Youtube.

В сентябре 2019 года Илона Маск начал проводить испытания прототипа многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн.

По задумке Маска, к 2050 его корабль перевезет с Земли на Марс около миллиона человек.