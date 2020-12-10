Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

«Ворота на Марс» разнесло на куски 

Александр Котлеткин 7 часов назад
Многоразовый космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался во время испытательного полета. Об этом сообщает Lenta.ru.
Корабль удачно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты. Во время приземления Starship разрушился и взорвался. Все это зрители могли видеть в прямом эфира на канале SpaceX на Youtube.
В сентябре 2019 года Илона Маск начал проводить испытания прототипа многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн.
По задумке Маска, к 2050 его корабль перевезет с Земли на Марс около миллиона человек.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Катастрофы , Фото , Илон Маск , SpaceX
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение