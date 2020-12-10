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Москва

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5 

ТАСС и ещё 1 36 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром в четверг на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня в 05:45 (00:45 мск) на территории Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. Интенсивность в эпицентре — 7,6 [балла], в Иркутске — 5-6 [баллов]. Магнитуда 5,5, энергетический класс 14,0", — говорится в сообщении.

Уточняется, что эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Республике Бурятия.
Жители Иркутска в 05:45 (00:45 мск) ощутили толчки мощностью 5-6 баллов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области отметили, что сообщений о пострадавших и разрушениях после землетрясения в регионе не было.

"Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало. В настоящее время центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области собирает информацию от ЕДДС районов о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Иркутской области", — говорится в сообщении.

В 2020 году это второе сильное землетрясение, которое ощущалось на территории Иркутской области. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в ночь на 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска. При этом МЧС сообщало, что в Иркутской области произошло два землетрясения с эпицентром в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого составила 5,6, второго — 2,3.
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Катастрофы , Видео , Происшествия , МЧС , Иркутск , Иркутская Область
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