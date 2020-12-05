США обещают «мегакатастрофу»

"Это может звучать как сцена из фильма-катастрофы, но такой шторм не только возможен, но и уже был", — пишет автор статьи, которого цитирует РИА Новости. Речь идет о "мегашторме" 1861-1862 годов. Тогда третья часть освоенных земель Калифорнии была уничтожена. Из-за этого столица штата была временно перенесена в Сакраменто. Более того, всего за 1800 лет в Калифорнии происходило минимум шесть еще более сильных потопов, утверждают ученые.