Люди горели в вагонах как спички 

11 ноября 2000 года группа туристов в австрийском Капруне совершала подъем на фуникулере, бывшем гордостью курорта. За несколько лет до катастрофы поезд был модернизирован: вагоны приобрели футуристический вид, поставлена гидравлическая система и кабинные обогреватели для контролёров. Состав поднимался под углом в 30 градусов со скоростью 25 км/час без двигателей на одной лишь лебёдке. Фуникулер, парящий над бездной на ажурных фермах, славился комфортом и безопасностью, а также сказочными видами. Завершался подъем узким туннелем, ведущим к станции Капрун.

В тот день в один из обогревателей в кабине машиниста попало гидравлическое масло. Пожар начался, когда поезд проплывал над пропастью. Растерявшийся машинист не смог вовремя остановить поезд, который въехал в туннель. В вагоне не было стоп-крана, детекторов дыма, устройств связи с проводником, средств экстренного открытия дверей силами пассажиров, а огнетушители были в запертом помещении.

Пройдя по тоннелю всего 600 метров, фуникулер встал — лопнула тормозная магистраль. Эффект дымовой трубы создал в туннеле колоссальную тягу. Вспыхнули дешевые пластиковые полы, повалил едкий дым.

«Как только состав вошел в туннель, начался кошмар. Люди начали задыхаться от дыма, а пламя становилось все больше и больше. Это была настоящая адова печь! Наконец, кому-то из пассажиров с помощью горнолыжного ботинка удалось разбить стекло бокового окна вагона. Именно тогда я и понял, что надо бороться за жизнь», — вспоминает Торстен Градлер, один из немногих выживших в катастрофе.

Когда туристы смогли выбраться из вагона, Торстен, знакомый с устройством печей и каминов, предложил бежать внизу по туннелю. Его послушалась лишь небольшая группа людей — всего 12 человек, которым в итоге удалось добраться до обрыва и там дождаться спасателей. Остальные 149 пассажиров погибли, либо еще в вагонах, которые горели как спички, либо задохнувшись на расстоянии нескольких десятков метров от них. Температура в горящем туннеле была такой высокой, что тела погибших не подлежали опознанию.

В параллельно идущем вниз поезде погибли один проводник и единственный пассажир. Дым со скоростью 144 км/ч поднялся на 2,5 километра вверх по тоннелю до станции и ресторана, где убил ещё 3 человек.

После катастрофы и расследования фуникулёр восстанавливать не стали, а оставшиеся от него станции переделали для использования кабинного подъёмника.