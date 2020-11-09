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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина 

ТАСС и ещё 1 20 минут назад
На Сахалине произошло ощутимое землетрясение
Фото: EPA
Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на севере острова Сахалин ощущаемое землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 9 ноября в 00:29 по местному времени [воскресенье 16:29 мск] в координатах 53.0 северной широты и 142.8 восточной долготы. Эпицентр находился в 26 километрах юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе [самый северный район Сахалина]. Глубина очага составила 7 километров", — рассказала Семенова.

По оперативным данным сейсмологов, жители северного города Охи и села Тунгор в Охинском районе ощутили подземные толчки силой 3 балла. Интенсивность сотрясений по населенным пунктам будет уточняться.
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Катастрофы , Происшествия , Оха , Сахалинская Область
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