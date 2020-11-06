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Самое смертельное землетрясение в истории России 

Александр Котлеткин 12 часов назад
В 1995 году на северо-восточном побережье острова Сахалин произошло самое разрушительное землетрясение современной России.
В ночь на 28 мая катастрофа за 17 секунд полностью уничтожила поселок городского типа Нефтегорск. Сила толчков в эпицентре достигала 8-10 баллов по шкале Рихтера.
Городок нефтяников был основан в 1964 году. За 30 лет в нем было построено 17 пятиэтажных 80-квартирных жилых домов, четыре двухэтажных кирпичных и крупноблочных дома, четыре детских сада, школа и другие сооружения. На момент землетрясения в Нефтегорске проживало 3197 человек.
Менее чем за минуту развалились пятиэтажные дома, была разрушена участковая больница Нефтегорска, погибли 30 врачей и медсестер. Оказались уничтожены мосты на дороге Нефтегорск — Оха, нарушилась связь.
В результате трагедии погибли больше половины населения Нефтегорска — 2040 человек, в том числе 268 детей. Разрушения были настолько сильными, что власти решили не восстанавливать город. Сейчас на месте поселка песчаная пустыня с надгробными плитами и мемориальным комплексом. Плиты лежат на площадках, где стояли 17 пятиэтажек, а мемориал — на том месте, где проходил выпускной бал школьников.
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Катастрофы , Фото
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