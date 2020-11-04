Новые жертвы: В Турции еще больше погибших из-за ЧП

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 111 погибших.

По данным ведомства, в результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.