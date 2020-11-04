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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
Новые жертвы: В Турции еще больше погибших из-за ЧП
Фото: © РИА Новости / Алена Палажченко
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 111 погибших.
По данным ведомства, в результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
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Катастрофы , Происшествия , Турция
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