Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 24 

Газета.Ru и ещё 1 48 минут назад
Число погибших при землетрясении в Измире возросло
Фото: Tuncay Dersinlioglu/Reuters
Число погибших при землетрясении магнитудой 6,6 в турецком Измире возросло до 24, пострадали более 800 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых — до 804", — сообщили в управлении. Ранее ведомство сообщало о 20 погибших и 786 раненых в результате природной катастрофы.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки магнитудой от около 6,6 ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.
Видео дня. В Сети обсуждают предполагаемую беременность Кети Топурии
Газета.Ru: последние новости
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Греции Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Греции Число жертв землетрясения в Турции увеличилось вдвое Число жертв землетрясения в Турции увеличилось вдвое В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,0 В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,0
Катастрофы , Происшествия , Афины , Греция , Крит , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разгон мусульманского митинга в Москве попал на видео
01:31
Разгон мусульманского митинга в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео землетрясения в Турции
00:11
Опубликовано видео землетрясения в Турции
Происшествия В мире
Вытащившая подругу из-под колес авто женщина попала на видео
01:04
Вытащившая подругу из-под колес авто женщина попала на видео
Происшествия В мире
Выдававший себя за помощника губернатора мужчина попал на видео
01:33
Выдававший себя за помощника губернатора мужчина попал на видео
Общество
Появилось видео с места нападения подростка на полицейских
00:33
Появилось видео с места нападения подростка на полицейских
Происшествия Криминал
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
02:01
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
Происшествия
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
00:46
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
Происшествия В мире
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
00:31
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
00:38
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
Происшествия
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
00:23
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение