Число погибших при землетрясении в Измире возросло

Число погибших при землетрясении магнитудой 6,6 в турецком Измире возросло до 24, пострадали более 800 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых — до 804", — сообщили в управлении. Ранее ведомство сообщало о 20 погибших и 786 раненых в результате природной катастрофы.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Сильные толчки магнитудой от около 6,6 ощущали в Измире и Стамбуле, а также в Афинах и на Крите. После случившегося в Измире была затоплена часть улиц, а также разрушено не менее 20 зданий.