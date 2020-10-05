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Авиакатастрофа с доставкой на дом: у всех, кто выжил, странная болезнь 

РИА Новости 2 часа назад
Катастрофа с доставкой на дом: у выживших странная болезнь
Фото: © РИА Новости / Марина Лысцева
Наступал вечер. Люди рассаживались перед телевизорами, когда на их дом рухнул самолет. За одну минуту от 11-этажного здания осталась горящая груда кирпичей вперемежку с металлом. 4 октября 1992 года над жилым районом Амстердама потерпел крушение израильский боинг-747.
По официальным данным в катастрофе погибли 43 человека. По неофициальным — более сотни. Еще больше жителей района Байлмер годами испытывали странные недомогания. Без видимых причин у них возникали сильные боли в желудке и перебои с дыханием.

14 минут полета

Грузовой боинг израильской авиакомпании летел по маршруту Моррисвилл (США) — Тель-Авив. Приземлился в амстердамском аэропорту, взял со строго охраняемого склада некий груз и снова взлетел. Заправленный топливом и загруженный под завязку он продержался в воздухе всего 14 минут. Внезапно отказали, а потом отвалились два из четырех двигателей, оба с одной стороны.
Пилоты сообщили о возвращении в аэропорт, начали сливать топливо, разворачиваться, но самолет заваливался набок и быстро стал неуправляемым. Крыло чиркнуло по крыше дома — раздался взрыв. Люди с нижних этажей выпрыгивали из окон — огонь догнал каждого.

Химия и жизнь

"Ситуация была аховая, — говорит авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич. — Любой самолет самый тяжелый именно на взлете. На боинге-747 топлива не менее 70 тонн плюс полезная нагрузка до 100 тонн. Для набора высоты ему нужна избыточная тяга двигателей, и потеря двух двигателей это критическая ситуация. Если они располагаются на одной стороне крыла, то возникает еще и сильный разворачивающий момент: нос неумолимо поворачивается в ту сторону, где нет тяги".

Причиной авиатрагедии стало разрушение болтов, которыми крепились двигатели. Позднее их обследовали на всех рабочих боингах-747 и нашли почти три сотни некондиционных.
Расследование с самого начала не было публичным. В ночь катастрофы в оцепленном районе работали люди в белых защитных костюмах, похожих на скафандры. Вопрос, что было на израильском борту, до конца выяснить не удалось. Сразу после происшествия остатки груза в аэропорту Амстердама спешно забирала американская авиакомпания: самолеты из США садились и взлетали один за другим. Грузчики работали непрерывно, а потом все заболели той же загадочной болезнью, что и жители Байлмера.
Анализ почвы во дворе разрушенного дома указывал: на борту боинга находилось не только обычное оружие и боеприпасы, но и значительное количество химических веществ. Одно из них применяется для получения оружейного урана. Три других — для отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа зарин.
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Катастрофы , Статьи , Вадим Лукашевич , Сухой , Амстердам , США
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