Выживший при крушении Ан-26 рассказал о катастрофе

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Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Украины Вячеслав Золочевский, который стал единственным выжившим при крушении Ан-26, рассказал подробности катастрофы, сообщает ТСН.

Так, он рассказал, что сидел практически вплотную к кабине пилотов.

"Можно сказать, что в начале, на втором рабочем месте справа. Был резкий крен, и я по ходу подлетел, ударился головой", — рассказал курсант.

По его словам, после этого он долгое время оставался без сознания.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, из которых погибли семь членов экипажа и 19 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.