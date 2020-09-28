Причиной крушения самолета Ан-26, в котором летели 27 человек, среди которых были курсанты и экипаж, стала халатность чиновников. Такое мнение выразил украинский журналист Юрий Бутусов. Ссылаясь на документы, он отметил, что двигателям было уже более 40 лет, их техническое состояние не соответствовало нормам, а капремонт производился 30 лет назад.

Украинский журналист и главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов считает, что причиной гибели 26 человек при крушении Ан-26 в Харьковской области является отсутствие капитального ремонта двигателей в течение многих лет.

Такое заявление он сделал, ссылаясь на официальное заключение о состоянии двигателей лайнера. Документ он получил от источников в государственном авиаконцерне «Антонов».

«Плановая катастрофа курсантского Ан-26Ш: роковой левый двигатель переработал 589 летных часов сверх нормы, но получил от МО, ВСУ и «Мотор Сичи» продление ресурса 3 месяца назад», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Бутусов отметил, что гибель курсантов и экипажа самолета «вскрыли серьезные проблемы в порядке эксплуатации и обеспечении безопасности самолета, которые требуют изучить ответственность руководства Минобороны , Вооруженных сил и авиазаводов».

При этом он подчеркнул, что окончательную ясность в ситуацию привнесет расшифровка черных ящиков и последующая экспертиза.

«Однако ключевым фактором в цепи событий, как заявлено сейчас Минобороны, стал выход из строя двигателя», — обратил внимание украинский журналист.

Он отметил, что 25 сентября Ан-26 «совершил успешно пять вылетов, катастрофа произошла в шестом». По его словам, за 7 минут до катастрофы вышел из строя датчик измерителя крутящего момента левого двигателя. У командира корабля было некоторое время, чтобы оценить ситуацию. После этого, отметил Бутусов, командир решил посадить самолет.

«Судя по видео, Ан-26 снизился на небольшую высоту, включил посадочные фары, и заходил на хорошо освещенную посадочную полосу. Потеря управления и трагедия произошли за 5 секунд. Самолет резко ушел влево с посадочной глиссады и врезался в землю», — констатировал журналист.

По его словам, документы, фото которых он приложил к посту, указывают на то, что левый двигатель был изготовлен больше 40 лет назад.

«Капитальный ремонт двигатель проходил в 1990 году, и срок службы двигателя после этого капремонта был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Таким образом, в 2003-м году двигатель подлежал ремонту или замене согласно регламенту», — написал он.

В качестве источника он указал на «официальное заключение по состоянию двигателей самолета от источников в ГП «Антонов» , которое с 10 до 20 августа 2020-го года выполняло работы по продлению ресурса самолета».

По данным Бутусова, «на июнь 2020-го двигатель наработал после капремонта 2339 летных часов — на 589 часов больше, чем допустимый после капремонта максимум».

«Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом», — заключил украинский журналист.

Бутусов задался вопросом, «почему вместо капремонта двигателю продлили ресурс».

«Многие годы Министерство обороны экономило, и заключало контракт на продление ресурса двигателей. То есть приезжали специалисты завода «Мотор Сич», проверяли состояние двигателя, и выносили решение — годен. Такой типичный «русский авось», — считает журналист.

Он предположил, что специалисты решили, что «техника-то надежная», но на деле оказалось, что «ничто не вечно, и металл устает».

«Продление ресурса двигателей «на авось» в июне 2020-го стало для 43-летнего самолета роковым. Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии. И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей — на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель», — заявил Бутусов.

Он также отметил, что проблемы могли возникнуть и в правом двигателе, который старше левого на три года.

«Он прошел пять капитальных ремонтов, последний — в 1993 году на «Мотор Сичи». После ремонта двигателю был установлен ресурс в 1000 летных часов и 7 лет службы. Вместо этого двигатель прошел 1662 часа и 20 лет службы. Вместо ремонтов тоже были постоянные продления от «Мотор Сичи», — констатировал главред «Цензор.НЕТ», посчитав, что трагедия «напрямую связана с техническим состоянием самолета».