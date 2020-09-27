Раскрыты переговоры с Ан-26 за минуту до падения

Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал, о чём переговаривались пилоты рухнувшего Ан-26 с диспетчером в последние минуты. Экипаж запросил посадку, но ему не давали разрешения, сажая другой борт.

За минуту до падения летчики ещё были на связи.

Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту все самолёт упал, - написал Кучер в Facebook.

Губернатор добавил, что экипажу падающего самолёта выдали разрешение на посадку только через минуту после запроса, зная уже при этом, что борт неисправен.

Мы потеряли лучших мальчиков, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виноватый должен быть наказан, - уверен глава региона.

Также Кучер добавил, что с места происшествия изъяты чёрные ящики самолёта, но записи ещё не расшифрованы.

Самолёт Ан-26, выполнявший учебный полёт, разбился под Харьковом 25 сентября. Погибли 25 человек, ещё один после умер в больнице. Оставшийся в живых курсант не может сказать, что случилось с судном в момент крушения.