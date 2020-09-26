На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26 

По факту крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области было возбуждено уголовное дело, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
«Начато уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия», — указано в тексте.
На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.