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На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26 

RT на русском и ещё 18 17 минут назад
На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26
Фото: Reuters
По факту крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области было возбуждено уголовное дело, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

«Начато уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия», — указано в тексте.

На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона.
Ранее стало известно, что число погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
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