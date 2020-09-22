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Момент землетрясения в Прибайкалье попал на видео 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Сети опубликовали видео момента землетрясения в Прибайкалье.
На кадрах, снятых камерой наблюдения в магазине, видно, как во время подземных толчков с полок падают товары и шатаются стеллажи.
В комментариях отмечают, что запись была сделана на одной из заправок города Слюдянка около двух часов ночи.
Ранее в областном управлении МЧС сообщили о землетрясении магнитудой 5,9 около озера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, через 15 минут произошел афтершок магнитудой 2-3.
Как рассказали в главном управлении МЧС Бурятии, жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ГУ МЧС по Иркутской области в свою очередь сообщили, что толчки ощущались в 367 населенных пунктах на территории 11 муниципальных образований.
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Катастрофы , Видео , Пожары , МЧС
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