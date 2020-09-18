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В США выдвинули новую версию крушения «Титаника» 

ТК «Звезда» 15 минут назад
В США выдвинули новую версию крушения «Титаника»
Фото: wikipedia
По словам климатолога, северное сияние могло создать электромагнитное излучение, которое вызвало помехи в работе компасов и радиоборудования на борту судна.
Климатолог Мила Зинькова из США назвала северное сияние возможной причиной крушения «Титаника».
По ее словам, сияние могло создать электромагнитное излучение, которое вызвало помехи в работе компасов и радиоборудования на борту судна. Из-за этого экипаж поменял курс и направил корабль в сторону айсберга.
Однако, вызвавшие ошибки навигации шумы в то же время помогли спасти жизни. Пароход «Карпатия», ответивший на сигнал спасения, первоначально получил неверные данные о местонахождении «Титаника». Но ошибка, по данным Зиньковой, помогла экипажу судна вовремя заметить сигнальные ракеты и спасти 705 человек. Исследование опубликовано в журнале Weather.
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Катастрофы , Наука и техника , США
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