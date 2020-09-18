В США выдвинули новую версию крушения «Титаника» 

По словам климатолога, северное сияние могло создать электромагнитное излучение, которое вызвало помехи в работе компасов и радиоборудования на борту судна.

Климатолог Мила Зинькова из США назвала северное сияние возможной причиной крушения «Титаника».

По ее словам, сияние могло создать электромагнитное излучение, которое вызвало помехи в работе компасов и радиоборудования на борту судна. Из-за этого экипаж поменял курс и направил корабль в сторону айсберга.

Однако, вызвавшие ошибки навигации шумы в то же время помогли спасти жизни. Пароход «Карпатия», ответивший на сигнал спасения, первоначально получил неверные данные о местонахождении «Титаника». Но ошибка, по данным Зиньковой, помогла экипажу судна вовремя заметить сигнальные ракеты и спасти 705 человек. Исследование опубликовано в журнале Weather.