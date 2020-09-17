Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5 тыс. человек 

ТАСС и ещё 17 2 часа назад
В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5 тыс. человек
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек остались без электричества в 65 населенных пунктах Подмосковья из-за дождя и сильного ветра. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.
"В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по данным источника, произошло падения более 110 деревьев, которые повредили свыше двух десятков автомобилей.
Число людей, пострадавших от падения деревьев из-за ветра в Подмосковье, выросло до пяти. Трое получили травмы в результате обрушения дерева на остановку в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск.
Гроза, ливни, град, усиление ветра до 26 м/с сохранятся в Московском регионе до конца этих суток.
Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
ТАСС: последние новости
Циклон "Салли" у южного побережья США усилился до урагана Циклон "Салли" у южного побережья США усилился до урагана В ресторане в центре Киева прогремел взрыв В ресторане в центре Киева прогремел взрыв В Нижегородской области возбудили дело после смерти двух человек на пожаре В Нижегородской области возбудили дело после смерти двух человек на пожаре
Катастрофы , Погода , Пожары , ИТАР-ТАСС , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Кернеса готовятся транспортировать в Шарите
Ночной кошмар: что произошло в Краснодаре
Ночной кошмар: что произошло в Краснодаре
«Люди при ударе о землю раскалывались, как арбузы»
«Люди при ударе о землю раскалывались, как арбузы»
На Москву обрушится ураган
На Москву обрушится ураган
Видео
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
00:13
Перевернувшийся с людьми айсберг попал на видео
В мире Происшествия
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение