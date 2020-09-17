В Подмосковье из-за непогоды без света остались более 2,5 тыс. человек 

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МОСКВА , 17 сентября. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек остались без электричества в 65 населенных пунктах Подмосковья из-за дождя и сильного ветра. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"В результате сильного дождя с ветром в 65 населенных пунктах Московской области, где в 1 230 домах проживают 2 523 человека, нет электричества", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, произошло падения более 110 деревьев, которые повредили свыше двух десятков автомобилей.

Число людей, пострадавших от падения деревьев из-за ветра в Подмосковье, выросло до пяти. Трое получили травмы в результате обрушения дерева на остановку в деревне Дубровки в городском округе Солнечногорск.

Гроза, ливни, град, усиление ветра до 26 м/с сохранятся в Московском регионе до конца этих суток.