Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Погода в США: У побережья Флориды образовался тропический шторм «Салли» 

Мир24 и ещё 4 12 минут назад
У побережья Флориды образовался тропический шторм «Салли»
Фото: NASA
У берегов американского штата Флорида образовался новый тропический шторм, получивший название «Салли», сообщает ТАСС.
По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, шторм находится в 60 км от побережья штата и двигается в западном направлении. Скорость ветра в пределах шторма достигает 18 м/с.
Согласно принятой в США классификации, шторм получает имя, если скорость в его пределах превышает 17,5 м/с. Если скорость ветра превышает 33 м/с, он переклассифицируется в ураган.
Ранее стали известны последствия урагана «Лаура», обрушившегося на побережье США в конце августа.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Мир24: последние новости
В трех штатах на западе США бушуют природные пожары В трех штатах на западе США бушуют природные пожары Пожарные потушили огонь на крыше здания Ростехнадзора в Екатеринбурге Пожарные потушили огонь на крыше здания Ростехнадзора в Екатеринбурге В Подмосковье упал легкомоторный самолет В Подмосковье упал легкомоторный самолет
Катастрофы , Погода , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо лучшее для РФ развитие ситуации с Навальным
Названо лучшее для РФ развитие ситуации с Навальным
Найдены следы существования темной силы во Вселенной
Найдены следы существования темной силы во Вселенной
День рождения закончился трагедией
День рождения закончился трагедией
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
00:44
Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова
Общество
Раскрыто местонахождение Колесниковой
02:01
Раскрыто местонахождение Колесниковой
В мире
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
00:50
Появились шокирующие фото похорон вора в законе
Происшествия
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
00:22
Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ
Шоу-бизнес
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
01:13
«Встречный вопрос»: в России ответили на упреки Алексиевич
Общество
Война за наследство Марьянова не утихает
03:27
Война за наследство Марьянова не утихает
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение