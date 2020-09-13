У побережья Флориды образовался тропический шторм «Салли»

У берегов американского штата Флорида образовался новый тропический шторм, получивший название «Салли», сообщает ТАСС.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, шторм находится в 60 км от побережья штата и двигается в западном направлении. Скорость ветра в пределах шторма достигает 18 м/с.

Согласно принятой в США классификации, шторм получает имя, если скорость в его пределах превышает 17,5 м/с. Если скорость ветра превышает 33 м/с, он переклассифицируется в ураган.

Ранее стали известны последствия урагана «Лаура», обрушившегося на побережье США в конце августа.