Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Возле отеля в китайском Чжухае произошёл взрыв 

Общественная служба новостей и ещё 4 23 минуты назад
Возле отеля в Китае прогремел мощный взрыв
Фото: скриншот центрального телевидения Китая
В китайском городе Чжухай возле гостиницы произошёл взрыв, в результате которого есть пострадавшие, сообщили на телевидении страны.
Сообщается, что инцидент произошёл на юге Китая в провинции Гуандун. Причиной происшествия стал взрыв газа.
Сам взрыв был зафиксирован в районе 04:00 по московскому времени (09:00 местного). На месте происшествия находятся пожарные и идут поисковые работы.
Три человека получили травмы и ожоги. Информации о жертвах взрыва пока нет.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в четверг вечером произошёл крупный взрыв в иорданском городе Эз-Зарка на складе боеприпасов. В результате происшествия погибли два человека.
Общественная служба новостей: последние новости
Пассажир на борту самолёта в Японии заявил, что у него с собой бомба Пассажир на борту самолёта в Японии заявил, что у него с собой бомба В порту Бейрута снова произошел крупный пожар В порту Бейрута снова произошел крупный пожар Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу – СМИ Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу – СМИ
Катастрофы , Азия , Происшествия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым
«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
Китай нашел способ «отпугнуть» США от границ России
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
Пропавшую в Новой Москве девочку нашли за 5 минут
Пропавшую в Новой Москве девочку нашли за 5 минут
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение