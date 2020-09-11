Возле отеля в Китае прогремел мощный взрыв

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В китайском городе Чжухай возле гостиницы произошёл взрыв, в результате которого есть пострадавшие, сообщили на телевидении страны.

Сообщается, что инцидент произошёл на юге Китая в провинции Гуандун. Причиной происшествия стал взрыв газа.

Сам взрыв был зафиксирован в районе 04:00 по московскому времени (09:00 местного). На месте происшествия находятся пожарные и идут поисковые работы.

Три человека получили травмы и ожоги. Информации о жертвах взрыва пока нет.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в четверг вечером произошёл крупный взрыв в иорданском городе Эз-Зарка на складе боеприпасов. В результате происшествия погибли два человека.