На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3 км 

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Сахалинской области произошел выброс пепла на вулкане Эбеко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Институт вулканологии сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Пепловый выброс произошел на высоту до 3 км. Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние так же до 3 км, заявили вулканологи.

Отмечается, что в городе Северо-Курильске пеплопада не зафиксировано, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для горожан нет.

Тем не менее специалисты предупредили, что полеты авиации вблизи вулкана в настоящее время представляют опасность.

Эбеко находится в северной части острова Парамушир. Высота вулкана превышает 1000 м. Он активизировался в ноябре 2016 года.