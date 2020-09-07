«Как-то было не по себе»

Ровно десять лет назад, 7 сентября 2010 года, на самолете рейса ЯМ516 компании «Алроса» отказала вся электроника, когда он находился над территорией Республики Коми . Экипаж принял решение об аварийной посадке в тайге. Шансов на успешное приземление почти не было — и тут пилотам помогло чудо. Его совершил человек, которого в этот момент даже не было в самолете — он находился на земле. «Лента.ру» рассказывает историю чудесного спасения.

Полчетвертого утра 7 сентября 2010 года самолет Ту-154М авиакомпании «Алроса» успешно поднялся в воздух с аэродрома города Удачного, что в Якутии , и взял курс на Москву , рассчитывая через пять с половиной часов приземлиться в столичном Домодедово . На борту был 81 человек, включая капитана Евгения Новоселова , его дублера Андрея Ламанова (хотя считается, что он был вторым пилотом, сам он заявлял, что тоже был капитаном воздушного судна), штурмана, бортинженера и пяти бортпроводников.

Половина полета прошла относительно штатно. Проблемы начались через три с половиной часа после взлета — экипаж обнаружил, что аккумуляторы самолета отказали. Уже потом комиссия выяснит, что аккумуляторы в результате процесса теплового разгона перегрелись. В результате одна за другой отказали все электронные системы борта: навигация, автопилот. И это все — в условиях облачности. Фактически, самолет продолжал лететь вслепую.

Более того, топлива оставалось буквально на полчаса, поскольку топливные насосы из-за отсутствия электроэнергии тоже не работали и не закачивали горючее в баки.

Впоследствии в интервью НТВ Андрей Ламанов признавался, что самым ужасным моментом в этой ситуации стало, когда отказали все системы связи. Экипаж успел запросить аварийную посадку в аэропорту Сыктывкара , но после этого все попытки авиадиспетчеров связаться с ним оказались безуспешными.

«Даже то, что приборы навигации отказали, — это полбеды, а диспетчер, если бы была связь, мог нами управлять, говорить, куда нам — вправо, влево, вниз, вверх», — рассказывал он.

Таким образом, посадить самолет в Сыктывкаре было невозможно — пилоты просто не знали, куда лететь. Экипаж принял решение пробивать облачность и искать место для аварийной посадки визуально, на глаз. Как вспоминал штурман Сергей Талалаев, скорость была большой, высота — маленькой, и потому обзор местности был ограничен.

Из приборов навигации у экипажа оставались компас и стакан с водой, с помощью которого пилоты отслеживали положение воздушного судна в пространстве: если она держится горизонтально, значит, и самолет летит горизонтально по отношению к земле.

Первое, что предстало их взгляду, когда они вынырнули из облаков, была тайга и серебристая полоса речки Ижмы.

И в какой-то момент штурман Сергей Талалаев замечает нечто, похожее на островок посреди этой реки.

Аэродром был расположен в глуши. Пилоты сперва не могли поверить, что бетонная взлетно-посадочная полоса посреди тайги — это не галлюцинация. Но связь с землей так и не появилась, и они стали готовиться к посадке.

Два раза Ту-154М заходил на посадку, примерялся к полосе и взлетал вновь. И только на третий раз пилоты посадили самолет на бетонную ленту, протяженность которой составляла всего 1300 метров, при том что посадочная скорость самолета — 380 метров в секунду, что на 100 километров в час выше нормы. Дело в том, что из-за отказа электроники пилоты не могли управлять закрылками и подкрылками, а значит, и достаточным образом сбросить скорость воздушного судна. То есть было понятно что машина неизбежно выедет за пределы взлетно-посадочной полосы, за которой начинался лес.

«Я за весь полет только тогда и испугался. Потому что уже стало обидно: ну как так, мы сели, мы приземлились, мы тормозим, и неужели в этом лесу сейчас найдется какая-то береза, которая даст мне по лбу, и на этом все закончится?!» — вспоминал командир рейса Евгений Новоселов.

Но к счастью, все обошлось. На скорости около 100 километров в час «тушка» въехала в подлесок и успешно затормозила. Все, кто находился на борту, выжили. Потом говорили, что не повезло только пробегавшему мимо зайцу, которого задавил авиалайнер.

«Передняя стойка [шасси] погрузилась в землю сантиметров на пятьдесят, не меньше», — вспоминал впоследствии в интервью журналу «Родина» Сергей Михайлович Сотников , смотритель аэропорта. Именно он оказался тем человеком, кто в течение долгих лет расчищал взлетно-посадочную полосу, с которой давно никто не взлетал и на которую давно никто не садился.

Смотритель

О том, как в аэропорту Ижмы приземлился аварийный Ту-154, Сотников рассказывал СМИ не раз: сначала охотно, в деталях, потом уже просто потому, что надо. Дескать, отвозил внучку в школу, когда ему сообщили, что над взлетно-посадочной кружит какой-то самолет и сейчас садиться будет. Сотников сначала не поверил, ведь полоса не числилась в реестрах.

Потом ему сказали: лайнер успешно сел.

Аэропорт в Ижме открылся в советское время, в 1978 году, примерно тогда же, когда молодой Сотников приехал работать по распределению в это далекое село. С дорогами в регионе до сих пор плохо, и малая авиация была тут как раз кстати: сел в самолет — и уже через час в Сыктывкаре. Самолетами доставляли продукты, пенсию, местные летали на прием в органы власти или к врачу. Билет стоил три рубля.

Все изменилось в 90-е годы. С приходом рыночной экономики государственные дотации для местных аэропортов поступать прекратили, а это значило, что теперь за билет нужно было отдавать неподъемные для жителей Ижмы деньги.

«Вот и взлетно-посадочная полоса оказалась никому не нужна, — рассказывал Сотников в интервью «Родине», — Но мне жалко было ее бросать, смотреть, как бурьяном да кустарником зарастает. Тут ведь моя жизнь прошла, столько сил вложил в свое время».

Накануне десятилетней годовщины «ижминского чуда» в разговоре с «Лентой.ру» Сотников объяснил, что расчистка взлетно-посадочной полосы в 2000-х превратилась для него в некий ритуал.

«Я и для себя это делал. Все-таки выйдешь на полосу — у меня ж на перроне был посадочный квадрат вертолетный, — а тут рядом, в ста метрах, и взлетно-посадочная полоса, и она в таком бардачном состоянии… Как-то было не по себе», — признается он.

3117 рублей

Об истории с посадкой Ту-154 в Ижме узнали во всем мире. Летчиков и бортпроводников справедливо наградили, а вот про Сотникова вспомнили не сразу. Только через пару лет ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он получил прибавку к пенсии в размере 3117 рублей, грамоту заслуженного работника транспорта от министра транспорта России Максима Соколова , побывал в эфире центральных телеканалов… Российские блогеры собрали ему деньги на снегоход Yamaha, чтобы смотрителю было удобнее объезжать свои владения.

Но самое главное — слава, свалившаяся в одночасье на Ижму, дала Сотникову надежду на то, что с аэропортом еще не покончено, что когда-нибудь здесь обязательно будут садиться и взлетать самолеты на Сыктывкар, Ухту, Печору, Усть-Цильму и другие города.

В село приезжали официальные лица, произносили громкие речи, обнадеживали. Весной 2016 года приехал Сергей Гапликов , временный исполняющий обязанности главы Республики Коми, чтобы сфотографироваться с Сотниковым. Гапликову предстояло участвовать в выборах, и фото с региональным героем было как раз кстати.

Политик осмотрел аэропорт, спросил, есть ли в нем электричество и очистные сооружения. Свет был, очистные сооружения тоже. Тогда Гапликов уверенно заявил, что если уж тут сел самолет — значит, «Богу так угодно», и сказал, что надо, чтобы аэропорт работал. После этого Сотников его больше не видел и не слышал.

«Я [когда приезжал Гапликов] воспрял, настроение поднялось, думал, сейчас потерплю маленько… Но уже терпелка закончилась — 20 лет все-таки терпел», — с горечью признается Сотников.

Сотникову предлагали остаться, но он подумал: сколько можно?

«Если по-честному, я устал, мне уже 62 года, и 42 из них я отработал в авиации. К тому же я надеялся, что аэропорт восстановят, а он в таком печальном виде, что это все очень сильно бьет по нервам», — говорит теперь уже бывший начальник аэропорта в беседе с «Лентой.ру».

Но он все еще с удовольствием мечтает, что было бы, если бы аэропорт открылся вновь. Прежде всего, по его словам, это сильно сэкономило бы время для местных.

«Например, в летний период все с Севера ездят на юга, к Черному морю, еще куда-то, — говорит он. — До Сыктывкара долетел за час на самолете — стыковка, и за полдня ты уже на пляже лежишь. Разве это плохо? Время — деньги!».

Но энтузиазм его быстро угасает, он признает, что деньги сейчас для жителей Ижмы важнее, и его прожекты несовместимы с экономической реальностью.

«Люди пускай намучаются, но сэкономят деньги», — говорит он.

Сергей Сотников, ФСУ Издательство «Трибуна»

Казалось бы, в такой ситуации Ижма должна постепенно пустеть, однако Сотников говорит об обратном: недавно приезжал губернатор и сказал, что рождаемость хоть и немного, но пошла вверх, в то время как во многих других районах снижается.

«Тут очень многие строятся — я вижу, что новые дома появляются, люди заинтересованы», — говорит он.

Сергей Михайлович тоже никуда не собирается — здесь, в Ижме, у него живут три дочери и внуки.

«Я уехать-то могу с супругой, но как я без детей, без внуков? Мне тоскливо будет», — говорит Сотников.

На пенсии занятий все еще хватает: свой дом, свое хозяйство, небольшое подворье с козами.

«Сено кошу, дрова колю, парничок сделал, огород вскопал, — перечисляет он. — Работа всегда есть. К зиме готов, короче! Сейчас новый колодец собираюсь делать, договорился с ребятами».

На вопрос, следит ли его преемник за состоянием взлетно-посадочной полосы, Сотников отвечает, что не знает.

«В его обязанности это и не входит — зачем он должен?» — рассуждает он.

Но и в обязанности Сотникова это не входило.