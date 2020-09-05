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Ким Чен Ын накажет чиновников за жертв тайфуна 

Аргументы Недели 7 часов назад
Ким Чен Ын сурово накажет чиновников
Фото: Аргументы Недели
Чиновники в Северной Корее будут наказаны из-за жертв тайфуна. Климатическая катастрофа привела к десяткам жертв. И нужно кого-нибудь за это наказать.
Тайфун «Майсак» обрушился на провинцию Южный Хванхэ. Катаклизм сопровождался обильными ливнями, из-за чего были затоплены целые улицы и районы.
Официальных данных по погибшим, пропавшим без вести и пострадавшим нет. Известно лишь о «десятках жертв». В этом были обвинены местные власти.

«Принято решение о суровом партийном, административном и юридическом наказании виновных в гибели людей», — говорится в официальном докладе.

Чиновников обвиняют в том, что они не смогли «немедленно организовать проект по тщательному выявлению объектов, находящихся под угрозой». Кроме того, они не организовали эвакуацию людей.
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Катастрофы , Чен Ким , КНДР
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