Ким Чен Ын сурово накажет чиновников

Чиновники в Северной Корее будут наказаны из-за жертв тайфуна. Климатическая катастрофа привела к десяткам жертв. И нужно кого-нибудь за это наказать.

Тайфун «Майсак» обрушился на провинцию Южный Хванхэ. Катаклизм сопровождался обильными ливнями, из-за чего были затоплены целые улицы и районы.

Официальных данных по погибшим, пропавшим без вести и пострадавшим нет. Известно лишь о «десятках жертв». В этом были обвинены местные власти.

«Принято решение о суровом партийном, административном и юридическом наказании виновных в гибели людей», — говорится в официальном докладе.

Чиновников обвиняют в том, что они не смогли «немедленно организовать проект по тщательному выявлению объектов, находящихся под угрозой». Кроме того, они не организовали эвакуацию людей.