«Помпеи в Альпах»: гора похоронила две тысячи человек

Несколько дней шли дожди. Наконец установилась солнечная погода. От горы Конто все еще слышался шум. Но жители городка у ее подножия не придали этому значения. 4 сентября 1618 года гора обвалилась на швейцарский Плурс. За считанные минуты погибли 2430 человек.

Спасать было некого. Подземные воды быстро довершили то, что сделали гигантский оползень и мощный камнепад. Плурс, теперь итальянский Пьюро, раскопали через столетия и назвали " Помпеями XVII века".

Умру, но заработаю

Городок в альпийской долине жил красиво и богато. Строил храмы и дворцы, величественную ратушу. За все свое изобилие жители благодарили Монте Конто. На горе добывали так называемый мягкий камень. Это был не только стройматериал — из него получалась отличная жаропрочная посуда: товар повышенного спроса. Столетиями Конто рыли и копали. И на горе появилась трещина. Ее заливало водой, она росла, расширялась, из нее слышался треск, часто сыпались камни. Монте Конто готовилась разорваться изнутри.

Очевидцы потом рассказывали: за два дня до каменного обвала из округи улетели рои пчел, а с пастбищ разбежались коровы. В течение шести часов перед катастрофой внутри горы нарастал гул, который вдруг сменил страшный грохот. Жители надеялись — пронесет, это же не землетрясение. Обычно именно землетрясение провоцирует обвал, но бывает и иначе.

Говорит доктор геолого-минералогических наук Роман Веселовский:

"Человек, который живет под горой, наверное, понимает, что когда-нибудь она на него свалится. Если склон у горы трещиноватый, то его следует укреплять по мере возможности, а если это невозможно, то надо уйти от этого склона".

Уйти от Монте Конто значило отказаться от источника доходов. В конце концов гору изрыли так, что она упала под собственной тяжестью.

Опасный сентябрь

История Плурса ничему не научила. Случаи, когда люди не обращали внимания на признаки близкой катастрофы, стали повторяться. В похожих местах, в Швейцарии, тоже в начале осени, но уже в XIX веке произошли одна за другой две беды. Самым страшным оказался большой Эльмский обвал 11 сентября 1881 года. Гору, из которой взрывами добывали сланец, жители селения Эльм превратили в одну огромную каменоломню. Гора не выдержала и разорвалась. 23 минуты земля выворачивалась наизнанку, с неба валились камни, величиной с дом. А сами дома, по свидетельствам,

"и люди, и скот взлетали на воздух с быстротой пушечного ядра"…

Часто последний толчок для движения поврежденной горы дают дожди. Обвалы в Альпах нередки именно в сентябре, наиболее дождливом в тех местах месяце. Это не то время, когда стоит идти в альпийский поход.