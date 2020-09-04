Сбои в подаче электроэнергии возникли в Приморском крае вследствие погодных условий.

Достаточно серьёзные были зафиксированы повреждения на объектах электроэнергетики, на объектах водоснабжения. Вчера во второй половине дня особенно пострадали муниципалитеты, которые находятся на юго-западе Приморья, более 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, порядка 1200 трансформаторных подстанций были отключены и более 70 линий электропередач разного напряжения, — пояснила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко

К восстановлению подачи электричества привлечены более 350 бригад энергетиков, частично подачу уже удалось восстановить во многих муниципальных образованиях, передаёт РИА Новости.

Тайфун «Майсак» нарушил электро-, и водоснабжение в ряде населённых пунктах региона, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке введен режим ЧС. Власти не исключали введения режима ЧС во всем регионе, сообщает «Интерфакс»

Основные аварии планируется устранить до вечера 4 сентября.