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Тайфун оставил без света более 150 тысяч жителей Приморья

News.ruиещё 56
25 минут назад
Сбои в подаче электроэнергии возникли в Приморском крае вследствие погодных условий.
Достаточно серьёзные были зафиксированы повреждения на объектах электроэнергетики, на объектах водоснабжения. Вчера во второй половине дня особенно пострадали муниципалитеты, которые находятся на юго-западе Приморья, более 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света, порядка 1200 трансформаторных подстанций были отключены и более 70 линий электропередач разного напряжения, — пояснила зампредседателя правительства региона Елена Пархоменко.
К восстановлению подачи электричества привлечены более 350 бригад энергетиков, частично подачу уже удалось восстановить во многих муниципальных образованиях, передаёт РИА Новости.
Тайфун «Майсак» нарушил электро-, и водоснабжение в ряде населённых пунктах региона, закрыто движение по Золотому и Русскому мостам. Скорость ветра достигла 40 м/с. Один человек погиб вследствие падения дерева. В Находке введен режим ЧС. Власти не исключали введения режима ЧС во всем регионе, сообщает «Интерфакс»
Основные аварии планируется устранить до вечера 4 сентября.
Как писал NEWS.ru ранее, тайфун «Майсак» принёс сильные разрушения Корейскому полуострову. Под влиянием тайфуна оказалась вся провинция Канвондо, а также часть провинции Хамгён-Пукто. Тайфун характеризуется крайне сильными ветрами и проливными дождями.
Катастрофы,Происшествия,Видео,Ураган,Елена Пархоменко,РИА Новости,Интерфакс,Приморский Край,
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