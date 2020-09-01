Катастрофа в воздухе: сотни жертв исчезли без следа 

Предупредительные выстрелы не подействовали. Пассажирский лайнер занял более высокий эшелон и снова нарушил советское воздушное пространство. 1 сентября 1983 года над Сахалином был сбит южнокорейский Боинг-747. Он летел из Нью-Йорка в Сеул. На борту находились 269 человек.

Боинг упал в нейтральных водах. Поисковая операция заняла два месяца. Останков людей не нашли. Появилась версия: сбили американский разведывательный самолет — "южнокорейского двойника". А лайнер тихо посадили на базе США Японии . Пассажиров заставили молчать.

Воздушный бой

В тот день в районе катастрофы крутился самолет-разведчик США: RC-135.

"Он создан на базе Боинга-737, но перегружен аппаратурой и вместо двух двигателей использует четыре: отличить его от Боинга-747 издалека сложно, — рассказывает директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. — В какой-то момент трассы двух самолетов пересеклись. На экранах локаторов две метки слились, затем разошлись, и мы решили, что на нашу территорию идет RC-135, самолет-шпион. Он действительно пошел над военными объектами, дважды его пытались пресечь, а когда выходил за пределы СССР, его сбили первой же ракетой".

По версии французского авиаэксперта Мишеля Брюна, 1 сентября над Сахалином произошел настоящий воздушный бой — в море были найдены обломки 9 самолетов, в том числе американских, напичканных "шпионской аппаратурой". Но ни одного фрагмента южнокорейского боинга.

Фокус с игрушками

Были люди на пассажирском лайнере или нет? Юрий Кнутов считает вопрос до сих пор открытым:

"Есть неопровержимые доказательства того, что самолет был сбит в результате подготовленной провокации разведки США с участием Южной Кореи. Пассажирский лайнер подставили вместо американского воздушного шпиона. Кроме него в день пролета боинга-747 в этом районе находились разведывательный спутник "Феррет" и корабль чисто шпионского назначения. Задача была вскрыть советскую систему ПВО на Дальнем Востоке. Даже путем человеческих жертвоприношений. Но где жертвы?.. "