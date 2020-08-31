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Одного человека спасли при ликвидации пожара в доме на севере Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Пожар произошел в доме на севере столицы, в ходе его ликвидации спасен человек, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пулковская, д. 21/7. Было установлено, что происходит возгорание в квартире на девятом этаже, в одной из комнат и частично в коридоре, личных вещей и мебели, из соседней квартиры спасен один человек при помощи самоспасателя «Фенист», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, возгорание было ликвидировано в 13:05
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Катастрофы , Пожары , Происшествия , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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