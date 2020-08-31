Одного человека спасли при ликвидации пожара в доме на севере Москвы 

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пулковская, д. 21/7. Было установлено, что происходит возгорание в квартире на девятом этаже, в одной из комнат и частично в коридоре, личных вещей и мебели, из соседней квартиры спасен один человек при помощи самоспасателя «Фенист», — сказал сотрудник пресс-службы.