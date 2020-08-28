На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар 

О сильном взрыве на территории завода сообщили жители одесского микрорайона Шкодова Гора.

По их словам, ровно в полночь в жилых домах рядом с предприятием пропало электричество, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, расположенной на территории завода.

По данным спасателей, после взрыва на подстанции вокруг нее загорелась сухая трава и мусор. В 00:48 огонь был ликвидирован. Специалисты обесточили подстанцию, выпустили дым и охладили помещение. Пострадавших и погибших нет.