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На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар 

Украина.ру и ещё 1 1 час назад
На нефтеперерабатывающем заводе в Одессе произошел взрыв и пожар
Фото: Украина.ру
О сильном взрыве на территории завода сообщили жители одесского микрорайона Шкодова Гора.
По их словам, ровно в полночь в жилых домах рядом с предприятием пропало электричество, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, расположенной на территории завода.
По данным спасателей, после взрыва на подстанции вокруг нее загорелась сухая трава и мусор. В 00:48 огонь был ликвидирован. Специалисты обесточили подстанцию, выпустили дым и охладили помещение. Пострадавших и погибших нет.
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Катастрофы , Пожары , Происшествия
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