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В России предложили включить врачей в состав экипажа в самолетах

Lenta.ruиещё 20
5 часов назад
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Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением пополнить персонал самолетов на внутренних рейсах врачами. Свою идею о включении медиков в состав членов экипажа он изложил в письме и направил на имя главы Минтранса России Евгения Дитриха. Копия текста появилась в распоряжении RT.
В России предложили включить врачей в состав экипажа в самолетах
Фото: ТАССТАСС
Как говорится в обращении, бортпроводники не всегда способны оказать первую медицинскую помощь надлежащим образом, если пассажиры на борту самолета почувствовали себя плохо.
В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство и обязать авиакомпании, которые занимаются внутренними перевозками, дополнить экипаж врачами на рейсах длительностью более трех часов.
Он уточнил, что доктор на борту самолета сможет оказать необходимую помощь пассажирам в случае экстренной ситуации, а также принять решение о посадке и госпитализации.
В июне производители представили новую конфигурацию кресел для самолетов, которая помогает соблюдать требования социальной дистанции в процессе авиаперевозок во время пандемии коронавируса. Конструкция предполагает своеобразный «разделитель» между креслами у иллюминатора и прохода вместо еще одного кресла посередине.
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Катастрофы,Дмитрий Курдесов,Евгений Дитрих,Минтранс РФ,Россия,
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