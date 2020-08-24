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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане 

RT на русском 58 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане
Фото: Reuters
Об этом сообщили в Геологической службе США.
Сейсмологи уточнили, что очаг залегал на глубине 10 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,5 у побережья Индонезии.
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