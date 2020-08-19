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На борту российского самолета кот вышиб лбом решетку переноски и бесследно исчез 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
На борту российского самолета кот вышиб лбом решетку переноски и бесследно исчез
Фото: Lenta.ru
Кот по кличке Кузя сбежал из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области и бесследно исчез. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал владелец питомца Владислав, он направлялся из Ярославля в Санкт-Петербург с подругой и котом. После того, как путешественники успешно прошли контроль и проследовали на посадку, их неожиданно попросили сдать домашнее животное в багаж.
«Мы заранее приехали в аэропорт… прошли все пункты проверки. Кузя был в переноске. У нас с собой был кошачий паспорт, который тоже проверили, все было в порядке. Когда мы подъехали к самолету и стали подниматься на борт, к нам подбежала представительница авиакомпании», — пояснил россиянин.
Он добавил, что сотрудница перевозчика поставила их перед фактом, заявив, что их переноска не поместится под сидение. Кроме того, она пригрозила пассажирам снять их с рейса, после чего туристам пришлось согласиться. «Она унесла переноску, а мы заняли свои места, и буквально через пару минут она бежит в салон и говорит, что нам надо выходить, наш кот убежал», — вспоминает Владислав.
После этого владельцу животного объяснили, что его кот вышиб лбом металлическую решетку переноски и убежал из багажного отделения. Позже авиакомпания принесла свои извинения за случившееся по телефону, однако возложила всю вину на аэропорт.
Представители воздушной гавани, в свою очередь, начали активные поиски кота, которые длятся уже третий день. В пресс-службе сообщили, что территория аэропорта огорожена забором, и есть шанс, что животное не ушло далеко.
В марте авиакомпания S7 впервые разрешила слишком толстому коту Виктору, которого ранее не пустили в самолет из-за веса, лететь в салоне без переноски. «Маленький кот меняет правила больших людей. S7 Airlines увеличила лимит для транспортировки животных в салоне самолета до 10 килограммов», — уточнил владелец питомца.
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Катастрофы , АК S7 , Санкт-Петербург , Ярославль , Ярославская Область
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