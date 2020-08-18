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Теорию сговора СБУ с Нидерландами по делу MH17 разгромили 

Ura.Ru 1 час назад
Теорию сговора СБУ с Нидерландами по MH17 разгромили
Фото: Reuters
Нельзя серьезно рассматривать версию о том, что авиакатастрофа малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом могла быть спланированной спецоперацией. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Андрей Окара.
Ранее технический авиаэксперт Юрий Антипов заявил, что Нидерландский суд не хочет признавать настоящего виновника катастрофы, поскольку трагедия произошла в результате спецоперации Службы безопасности Украины, а суд произошел из-за сговора Украины и Нидерландов. Украинский блогер Анатолий Шария предполагает, что суду предоставили обрезанный аудиофайл допроса командира ДНР Игоря Безлера, который говорит о Су-25, а не о малайзийском Boeing.

«Доказательства, которые представила СБУ, не являются главными, а дополнительными. Дело строится на массе других доказательств», — сказал Окара.

Он отметил, что различные теории часто рождаются вокруг громких дел. По мнению политолога, технический авиаэксперт Юрий Антипов и Блогер из Украины Анатолий Шарий просто пытаются поднять хайп и лайки на этой истории.
Нидерланды подало иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с крушением MH17, предает «Федеральное агентство новостей». Они считают, что ответственность за трагедию лежит на Москве. Россия утверждает, что ракета, которая сбила Boeing, была запущена с подконтрольной Украине территории.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Игорь Безлер , Андрей Окара , Юрий Антипов , ЕСПЧ , Boeing , СБУ , РИА ФАН , Нидерланды
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