Теорию сговора СБУ с Нидерландами по MH17 разгромили

Нельзя серьезно рассматривать версию о том, что авиакатастрофа малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом могла быть спланированной спецоперацией. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился политолог Андрей Окара

Ранее технический авиаэксперт Юрий Антипов заявил, что Нидерландский суд не хочет признавать настоящего виновника катастрофы, поскольку трагедия произошла в результате спецоперации Службы безопасности Украины , а суд произошел из-за сговора Украины и Нидерландов. Украинский блогер Анатолий Шария предполагает, что суду предоставили обрезанный аудиофайл допроса командира ДНР Игоря Безлера , который говорит о Су-25, а не о малайзийском Boeing.

«Доказательства, которые представила СБУ, не являются главными, а дополнительными. Дело строится на массе других доказательств», — сказал Окара.

Он отметил, что различные теории часто рождаются вокруг громких дел. По мнению политолога, технический авиаэксперт Юрий Антипов и Блогер из Украины Анатолий Шарий просто пытаются поднять хайп и лайки на этой истории.