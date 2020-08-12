В Москве три суда проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва 

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МОСКВА , 12 августа. /ТАСС/. Здания трех московских судов проверяют после анонимных сообщений о «минировании». Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в Головинском, Коптевском и Кунцевском судах. Сейчас здания проверяют кинологи", — сказал собеседник агентства.

Накануне в Москве были «заминированы» семь судов. Все угрозы оказались ложными.