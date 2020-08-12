В Москве три суда проверяют после анонимных сообщений об угрозе взрыва 

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Здания трех московских судов проверяют после анонимных сообщений о «минировании». Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в Головинском, Коптевском и Кунцевском судах. Сейчас здания проверяют кинологи", — сказал собеседник агентства.
Накануне в Москве были «заминированы» семь судов. Все угрозы оказались ложными.
Волна «минирований» началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.