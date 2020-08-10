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Выжившие при крушении Boeing-737 в Индии рассказали о трагедии 

Мир24 16 минут назад
Выжившие при крушении Boeing-737 рассказали о трагедии
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
Мухаммед Джунаид переехал в Дубай три года назад, чтобы работать бухгалтером в торговой фирме. Он — единственный кормилец в семье из четырех человек, но из-за пандемии бизнес фирмы замер. С мая ему платили ползарплаты и предложили взять отпуск на 2-3 месяца. В августе стало известно, что между Дубаем и штатом Керала в течение двух недель будет открыто авиасообщение.
Мухаммед сидел в последнем ряду салона и почувствовал что-то неладное, когда рейс Air India Express IX 1344 из Дубая был будто подхвачен ветром при приближении к городу Кожикоде.
После неудачной попытки приземлиться, самолет развернулся и попытался сесть на взлетно-посадочную полосу. Джунаид сказал, что лайнер вместо того, чтобы замедлиться, набрал скорость, пролетел над полосой, скользкой от проливных дождей, сорвался с насыпи и раскололся надвое.

«Все это произошло за 15 секунд», — сказал он агентству Reuters по телефону в субботу.

Чуть впереди от Джунаида сидел Мухаммад Шафаф. Он также возвращался домой из Дубая после того, как семь месяцев пытался там найти работу.

«Бортпроводник с заднего борта заверил нас, что не стоит беспокоиться о пожаре. Она сказала, что двигатель был выключен», — поделился Шафаф, который отделался синяками на носу и ногах.

После 45-минутного ожидания, в течение которого спасатели помогали пассажирам выбраться из разбитой передней части самолета, Джунаиду и остальным, находившимся сзади, помогли спуститься.

«Я очень боюсь теперь и больше не хочу летать», — признался мужчина.

Boeing-737 авиакомпании Air India седьмого августа летел рейсом Дубай — Кожикоде (штат Керала). Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скользкой после дождя, и развалился на несколько фрагментов. Полностью была разрушена кабина пилотов. На борту самолета находились около 200 пассажиров и членов экипажа.
По меньшей мере 20 человек, в том числе оба пилота лайнера, погибли, более 120 пострадали, 15 человек получили серьезные травмы.
Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с крушением авиалайнера.
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Комментарии
Катастрофы , Происшествия , Владимир Путин , Reuters , Дубай , Индия , Кожикоде
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