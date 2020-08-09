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В Китае пассажирский самолет потерял высоту и подал экстренный сигнал 

Российская Газета и ещё 11 19 минут назад
Cамолет потерял высоту и подал экстренный сигнал
Фото: ТАСС
Пассажирский самолет Shenzhen Airlines, вылетевший в воскресенье из Шэньчжэня, резко потерял высоту и подал экстренный сигнал. Речь идет о рейсе ZH9209, направлявшемся в Сиань.
Через 20 минут после взлета самолет начал терять высоту, снизившись на несколько тысяч метров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ. Пилоты приняли решение вернуться обратно.
По данным экспертов, экстренный сигнал, который подал самолет, используется в случае технической неисправности или, когда кому-то из пассажиров нужна срочная медицинская помощь. Причиной резкого снижения могут быть разгерметизация или трещина стекла.
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Катастрофы , Происшествия , РИА Новости , Китай , Шэньчжэнь
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