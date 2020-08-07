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В Испании самолет вынужденно сел из-за отказа гражданина Украины надеть маску на борту 

ТАСС и ещё 1 29 минут назад
Самолет авиакомпании Air Europa, следовавший из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) в Мадрид, совершил вынужденную посадку в Малаге из-за пассажира, который отказался надеть защитную маску на борту. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE.
По его информации, гражданин Украины мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В результате капитан самолета решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Малаги, где мужчину ждали сотрудники гражданской гвардии. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.
С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 310 тыс. случаев заражения, 28,5 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.
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Катастрофы , Испания , Мадрид
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