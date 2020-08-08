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Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20 

Газета.Ru и ещё 102 42 минуты назад
Жертвами ЧП с пассажирским самолетом, который совершил жесткую посадку в городе Кожикоде в штате Керала в Индии, стали уже 20 человек. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на местные власти.
По информации издания, в результате инцидента также пострадали 140 пассажиров. При этом часть из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о 17 погибших.
Крушение самолета, который следовал рейсом из Дубая, произошло в городе Кожикоде. На борту воздушного судна находились 190 человека, 10 из которых дети, а также шестеро членов экипажа. Самолет выкатился с взлетной полосы при посадке, а затем развалился на две части. Возгорания зафиксировано не было.
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Катастрофы , Армия , Видео , Происшествия
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