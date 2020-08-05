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Последствия взрыва в Бейруте 

Александр Котлеткин 12 минут назад
Более 100 человек стали жертвами взрыва в Бейруте, число пострадавших превысило 4 тыс. Об этом сообщает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла, многие больницы оказались разрушены и не могут принимать пациентов.
«Друзья, госпиталя больше нет. Все уничтожено, молитесь Богу!» — так описал последствия взрыва доктор Джозеф Хаддат, глава отделения интенсивной терапии госпиталя Святого Георгия. Его слова приводит New York Times.
По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. В городе, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.
Катастрофы , Фото , New York Times , Бейрут , Ливан
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