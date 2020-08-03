Одному члену экипажа удалось спастись, поиски второго на данный момент продолжаются.

Груженое рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края , сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что маломерное моторное судно с экипажем в составе двух человек вышло в поселок Вострецово, однако на подходе к поселку Ульбея его захлестнуло волной.

По информации ведомства, одному члену экипажа удалось спастись, поиски второго на данный момент продолжаются.

По факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.