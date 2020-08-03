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Судно затонуло в Охотском море 

ТК «Звезда» и ещё 1 43 минуты назад
Судно затонуло в Охотском море
Фото: МЧС РФ
Одному члену экипажа удалось спастись, поиски второго на данный момент продолжаются.
Груженое рыбой судно затонуло в Охотском море на севере Хабаровского края, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что маломерное моторное судно с экипажем в составе двух человек вышло в поселок Вострецово, однако на подходе к поселку Ульбея его захлестнуло волной.
По информации ведомства, одному члену экипажа удалось спастись, поиски второго на данный момент продолжаются.
По факту произошедшего проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.
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Катастрофы , Происшествия , Хабаровский Край
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