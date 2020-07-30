В Техасе взорвалось хранилище газа

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В результате этого возник пожар. Пожарные пока не могут справиться с мощным пламенем.

В городе Монт Белвье, расположенном в Техасе, произошел взрыв на заводе по производству сжиженного природного газа. В результате этого возник пожар.

Фотографию с места происшествия опубликовала местная полиция. А американские телеканалы выкладывают видео возгорания. Можно заметить, что пожарные пока не могут справиться с мощным пламенем.

Правоохранители сообщают, данных о погибших и пострадавших не поступало. Причины произошедшего устанавливаются.