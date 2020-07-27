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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 51 минуту назад
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах
Фото: Национальная Служба Новостей
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости.
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Катастрофы , Азия , США , Филиппины
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