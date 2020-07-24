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Перехват американского разведчика над Черным морем показали на видео 

Ferra.ru и ещё 23 1 час назад
Перехват американского разведчика над Черным морем показали на видео
Фото: Ferra.ru
Роликом поделился телеканал «Звезда».
Так, нескольким ранее над нейтральными водами Черного моря был замечен Р-8А «Посейдон». Его пребывание вызвало быструю реакцию российской стороны. В частности, для его перехвата в воздух был поднят отечественный истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Сообщается, что российский самолет поднялся к воздушному объекту на безопасное расстояние и распознал американский летательный аппарат. Так, дождавшись разворота самолета американской стороны истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет российского самолета был осуществлен в рамках международных правил. В то же время, нарушений границ американским самолетом Р-8А «Посейдон» замечено не было.
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Катастрофы , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Черное море , Крым наш , ТК "Звезда"
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