Учения Черноморского флота попали на видео 

Отмечается, что проверка боеготовности и боеспособности воинских частей и соединений проходит на 35 полигонах и учебных полях, а также на 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях.

Как видно на кадрах записи, в ходе учений отрабатывались как наземные, так и водные, и воздушные военные задачи. В них приняли участие корабли, танки и самолеты Черноморского флота.