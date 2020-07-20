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Учения Черноморского флота попали на видео 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Учения Черноморского флота попали на видео
Фото: Lenta.ru
Соответствующие кадры, снятые Министерством обороны России, размещены в Telegram-канале RT.
Отмечается, что проверка боеготовности и боеспособности воинских частей и соединений проходит на 35 полигонах и учебных полях, а также на 17 морских полигонах в Черном и Каспийском морях.
Как видно на кадрах записи, в ходе учений отрабатывались как наземные, так и водные, и воздушные военные задачи. В них приняли участие корабли, танки и самолеты Черноморского флота.
Ранее Минобороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.
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Катастрофы , Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны
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