Вертолет Ми-8 со специалистами МЧС на борту вылетел на поиски трех рыбаков, пропавших 11 июля в Охотском море. При улучшении погодных условий на помощь выдвинутся спасатели из Магаданской области , сообщили в понедельник в управлении МЧС России по Камчатскому краю

"На поиски пропавшего на севере Камчатки катера с тремя рыбаками вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, представитель краевого управления МЧС России, оперативно-следственная группа, а также родственник одного из пропавших мужчин. Маршрут следования вертолета: город Елизово — село Тигиль — село Манилы", — говорится в сообщении.

Специалисты намерены обследовать береговую линию и акваторию зоны поисков. К ним на помощь 21 июля из Магаданской области планируется направить самолет Ан-26 со спасателями.

Трое жителей Пенжинского района Камчатки пропали в Охотском море, когда вышли на катере из села Манилы на севере региона для рыбного промысла. Поиски ведутся с 11 июля. За это время обследовано более 30 км прибрежной водной акватории и 4,5 тыс. кв. км акватории с помощью авиации. Попутный поиск также проводили пять морских судов.

По данным синоптиков, погода в указанном районе поиска солнечная, без осадков.