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Вертолет Ми-8 на Камчатке вылетел на поиски рыбаков, пропавших в Охотском море 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Вертолет Ми-8 со специалистами МЧС на борту вылетел на поиски трех рыбаков, пропавших 11 июля в Охотском море. При улучшении погодных условий на помощь выдвинутся спасатели из Магаданской области, сообщили в понедельник в управлении МЧС России по Камчатскому краю.
"На поиски пропавшего на севере Камчатки катера с тремя рыбаками вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. На борту воздушного судна находятся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, представитель краевого управления МЧС России, оперативно-следственная группа, а также родственник одного из пропавших мужчин. Маршрут следования вертолета: город Елизово — село Тигиль — село Манилы", — говорится в сообщении.
Специалисты намерены обследовать береговую линию и акваторию зоны поисков. К ним на помощь 21 июля из Магаданской области планируется направить самолет Ан-26 со спасателями.
Трое жителей Пенжинского района Камчатки пропали в Охотском море, когда вышли на катере из села Манилы на севере региона для рыбного промысла. Поиски ведутся с 11 июля. За это время обследовано более 30 км прибрежной водной акватории и 4,5 тыс. кв. км акватории с помощью авиации. Попутный поиск также проводили пять морских судов.
По данным синоптиков, погода в указанном районе поиска солнечная, без осадков.
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Катастрофы , МЧС
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