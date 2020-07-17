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Обвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела о смерти главы Total 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Обвинение запросило реальные сроки для фигурантов дела о смерти главы Total
Фото: Wikimedia Commons
Прокуратура запросила реальные сроки для фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Динзе.
Подсудимые обвиняются по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Гособвинитель попросил приговорить диспетчера Александра Круглова к 6 годам колонии, руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева — к 6 годам и 2 месяцам, диспетчера руления Надежду Архипову — к 5 годам и 10 месяцам.
Адвокаты настаивают на невиновности всех фигурантов дела. Суд объявит решение 23 июля.
В 2014 году в аэропорту Внуково самолет с главой компании Total Кристофом де Маржери при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения погибли трое членов экипажа и сам Маржери.
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Комментарии
Катастрофы , Александр Круглов , Роман Дунаев , Надежда Архипова , Международный аэропорт Внуково , Генпрокуратура РФ , Total
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