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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3 

РИА Новости 4 часа назад
5,3 составила магнитуда землетрясения у южных Курил
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в пятницу в 17.10 (5.10 мск) у южных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 44,6 градуса северной широты и 147,7 восточной долготы — в 59 километрах южнее острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 139 километров", — рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам сейсмолога, подземные толчки силой 3 — 4 балла ощутили жители райцентра Южно-Курильск, сел Головнино, Горячий пляж на острове Кунашир, сел Малокурильское на Шикотане и Горный на Итурупе — 3 балла.
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Катастрофы , Елена Семенова , РАН , РИА Новости
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