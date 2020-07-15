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В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада 

РИА Новости и ещё 38 4 часа назад
В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада
Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кровля горящего обувного склада в подмосковном Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России.
Ранее сало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади — 6,5 тысячи «квадратов», кроме того, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.
"В 22.44 14.07.2020 — обрушение кровли по всей площади здания. По предварительной информации пострадавших нет", — рассказали в МЧС.
Уточняется, что на месте вызова работают более 70 человек и 20 единиц техники. Кроме того, дежурная смена ГКУ «Мособлпожспас» направилась к месту пожара замерить воздух на превышение норм ПДК вредных веществ. Дальнейшая информация уточняется.
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Катастрофы , Пожары , МЧС , РИА Новости , Долгопрудный , Москва
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