В Долгопрудном обрушилась кровля горящего склада 

МОСКВА , 15 июл — РИА Новости. Кровля горящего обувного склада в подмосковном Долгопрудном обрушилась на 6,5 тысячах квадратных метрах, сообщили в МЧС России.

Ранее сало известно, что в микрорайоне Хлебниково горит обувной склад по всей площади — 6,5 тысячи «квадратов», кроме того, у здания обрушилась кровля, пожару присвоен второй ранг.

"В 22.44 14.07.2020 — обрушение кровли по всей площади здания. По предварительной информации пострадавших нет", — рассказали в МЧС

Уточняется, что на месте вызова работают более 70 человек и 20 единиц техники. Кроме того, дежурная смена ГКУ «Мособлпожспас» направилась к месту пожара замерить воздух на превышение норм ПДК вредных веществ. Дальнейшая информация уточняется.