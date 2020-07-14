Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе 

РИА Новости и ещё 11 1 час назад
Истребитель ВВС США потерпел крушение
Фото: globallookpress.com
Истребитель ВВС США F-16 Viper потерпел крушение во время приземления на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико, пилот успешно катапультировался, сообщила 49-я эскадрилья американских ВВС.
"Истребитель ВВС США F-16 Viper, приписанный к 49-й эскадрилье, потерпел сегодня крушение во время приземления на авиабазе Холломен примерно в 18.00 по местному времени (03.00 мск). Единственный пилот на борту успешно катапультировался, в настоящее время ему оказывают помощь из-за незначительных травм", — говорится в сообщении эскадрильи в Facebook.
Отмечается, что на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
Последние новости
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала "правду" о COVID-19 В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Катастрофы , Армия , Оружие , Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Воля разочаровал коллег
Павел Воля разочаровал коллег
128 прогулов: как решилась судьба «золотой судьи» Хахалевой
128 прогулов: как решилась судьба «золотой судьи» Хахалевой
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
Опубликовано шокирующее пророчество Мессинга
Видео
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
00:43
Опубликовано видео спасения женщины от наводнения
Происшествия
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
00:09
Путин раскрутил на столе ручку во время совещания
Политика
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
00:26
Густой черный дым от пожара на российском складе попал на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
00:15
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
00:46
Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение